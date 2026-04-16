СМИ: Два ребёнка погибли в Туапсе при ударе БПЛА Украины
В Туапсе два ребёнка 5 и 14 лет погибли, двое взрослых пострадали при ударе беспилотников Вооруженных сил Украины по жилым домам, сообщает Telegram-канал Mash.
Минувшей ночью регион атаковали БПЛА. Их обломки повредили пять частных домов и один многоэтажный дом. Части беспилотников также упали на территории предприятий у морпорта.
В сочинском посёлке Лоо обломки дронов упали по нескольким адресам. В одном доме выбило окна и повредило навес — никто не пострадал. Власти разворачивают пункты временного размещения для жителей.
Ранее четыре человека пострадали в Белгородской области при атаке дрона ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
