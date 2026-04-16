В России предложили ввести аналог «Пушкинской карты» для пенсионеров

Российским пенсионерам следует предоставить аналог «Пушкинской карты» для посещения учреждений культуры, считает председатель Партии пенсионеров, вице-президент Общества врачей России Эрик Праздников. Об этом он заявил в беседе с ТАСС.

По его словам, в стране необходимо ввести «Серебряную Пушкинскую карту».

«Если молодые люди получают 5 тыс. рублей в год на культурные мероприятия, то и люди старшего возраста должны иметь аналогичную возможность», - считает Праздников.

Он указал, что в некоторых регионах есть льготные программы для пенсионеров, временные акции и скидки, но они носят фрагментарный характер. Партия предлагает запустить системный федеральный проект, который даст пенсионерам стабильный инструмент доступа к культуре.

По словам Праздникова, для многих людей старшего возраста культура - способ поддерживать общение с интересными людьми, сохранить ясность ума и эмоциональное здоровье. Эксперт отметил, что программу можно считать инвестициями для государства, поскольку активный пенсионер меньше нуждается в медпомощи и дольше остается самостоятельным, вовлеченным в жизнь общества.

