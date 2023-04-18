«Нет государства»: Украинский экс-дипломат объяснил, почему майдана не будет
Зеленский – последний президент, если случится чудо и страна просуществует еще 3-4 года, то его просто грохнут, сказал НСН Ростислав Ищенко.
Украинский и российский политолог, экс-дипломат Ростислав Ищенко в беседе с НСН исключил новый майдан на Украине по причине того, что этого государства в скором времени не будет.
Ранее издание Politico сообщило, что Украине после окончания российской спецоперации грозит очередной майдан. Опрошенные эксперты на условиях анонимности назвали Зеленского причиной возможного госпереворота ввиду его авторитарных замашек. Также отмечается, что рейтинг украинского лидера после окончания СВО упадет до 11 процентов, которые были у него до начала спецоперации. Ищенко считает, что нового майдана на Украине не будет, как и страны в скором времени.
«Чтобы майдан случился, должна быть заинтересованность внешней силы, которая будет это поддерживать и блокировать возможности правительства к подавлению протестующих. Еще один момент – майданы случаются в государствах, там свергают государственную власть. Украина давно перестала быть государством, а стала постоянно воюющей бандой. Сейчас она воюет на внешнем контуре, но, если это прекратится, будут воевать друг с другом. Украинская экономика уничтожена, демография подорвана, госструктуры почти уничтожены. Восстановить все это собственными силами Украина никогда не сможет», - сказал Ищенко.
Собеседник НСН говорит, что будет чудом, если Украина просуществует еще 3-4 года.
«Украина так долго не протянет, чтобы мы увидели повешенного Зеленского своим же соратниками. Если случится чудо и Украина просуществует 3-4 года, то Зеленского грохнут. Это последний президент Украины. Стране просто необходимо прекратить свое бренное существование», - отметил Ищенко.
Политолог подтвердил авторитарность Зеленского.
«Он всех обвиняет в измене родины и сажает в тюрьму. Все, кто выступал против, либо уехали, либо сидят. Там уже все равно, пророссийский ты или нет. Если против Зеленского – значит против государства», - резюмировал Ищенко.
Ранее Ростислав Ищенко в эфире НСН говорил, что гонения на УПЦ прекратятся с «приходом российских войск».
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