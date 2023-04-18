«Нет государства»: Украинский экс-дипломат объяснил, почему майдана не будет

Ранее издание Politico сообщило, что Украине после окончания российской спецоперации грозит очередной майдан. Опрошенные эксперты на условиях анонимности назвали Зеленского причиной возможного госпереворота ввиду его авторитарных замашек. Также отмечается, что рейтинг украинского лидера после окончания СВО упадет до 11 процентов, которые были у него до начала спецоперации. Ищенко считает, что нового майдана на Украине не будет, как и страны в скором времени.

«Чтобы майдан случился, должна быть заинтересованность внешней силы, которая будет это поддерживать и блокировать возможности правительства к подавлению протестующих. Еще один момент – майданы случаются в государствах, там свергают государственную власть. Украина давно перестала быть государством, а стала постоянно воюющей бандой. Сейчас она воюет на внешнем контуре, но, если это прекратится, будут воевать друг с другом. Украинская экономика уничтожена, демография подорвана, госструктуры почти уничтожены. Восстановить все это собственными силами Украина никогда не сможет», - сказал Ищенко.