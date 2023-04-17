Экс-советник Пентагона: Украина знает, что не может победить Россию

Российские силы побеждают в противостоянии с украинской армией, и Киев знает, что проигрывает в конфликте. Об этом заявил бывший советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

В США начали сомневаться в успешности контрнаступления ВСУ

Как отметил офицер в интервью журналистке Каре Маккинни, ВСУ находятся в «ужасном положении», пишет RT. При этом Запад подталкивает их начать «массивное» наступление.

«Но, честно говоря, у них нет ресурсов, чтобы сейчас как-то переломить ситуацию», — считает Макгрегор.

Экс-советник Пентагона посоветовал украинским силам отступить, пока не поздно, пишет «Свободная пресса». По мнению Макгрегора, ВСУ не смогут справиться с российскими подразделениями.

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ФОТО: РИА Новости
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