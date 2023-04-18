СМИ: Украине грозит новый «майдан»

Как отметил пожелавший остаться анонимным бывший украинский министр, конфликт «породил большие надежды», и народ будет ждать перемен, пишет Ura.ru.

«Они будут хотеть денег, справедливости и завершения реформы, которую они требовали еще в 2014 году ... Майдан может повториться», — считает собеседник издания.

По мнению источника, одной из причин возможного переворота могут стать «авторитарные замашки» президента Украины Владимира Зеленского, высокие рейтинги которого рухнут по завершении спецоперации.

О возможном «майдане» заявила и депутат Верховной рады от партии «Голос» Инна Совсун: по словам парламентария, , которая «приближается 10-летний рубеж», после которого украинцы склонны проводить переворот, отмечает телеканал «360».

Как отметил работавший на Украине в прошлом бывший высокопоставленный дипломат США, на ситуацию может повлиять коррупционность режима Зеленского. Источник указал, что оппозиция глубоко обеспокоена коррупцией и авторитаризмом президента, и после окончания СВО «случится расплата».

