США обсуждают возможность запрета на поставки смартфонов в РФ

Как пишет агентство, США могут принять жесткие меры экспортного контроля, «чтобы нарушить экономику России». Отмечается, что ограничения могут также коснуться авиационных поставок.

В конце октября The Washington Post со ссылкой на источники сообщил, что официальные лица США и государств Европы якобы отмечают «возобновление наращивания численности российских войск рядом с украинской границей». В Пентагоне подтвердили, что наблюдают рост военных у границ Украины.