США обсуждают возможность запрета на поставки смартфонов в РФ
Власти США рассматривают возможность запрета на поставки смартфонов и их комплектующих в РФ в случае обострения конфликта с Украиной. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.
Как пишет агентство, США могут принять жесткие меры экспортного контроля, «чтобы нарушить экономику России». Отмечается, что ограничения могут также коснуться авиационных поставок.
В конце октября The Washington Post со ссылкой на источники сообщил, что официальные лица США и государств Европы якобы отмечают «возобновление наращивания численности российских войск рядом с украинской границей». В Пентагоне подтвердили, что наблюдают рост военных у границ Украины.
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