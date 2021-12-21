США обсуждают возможность запрета на поставки смартфонов в РФ

Власти США рассматривают возможность запрета на поставки смартфонов и их комплектующих в РФ в случае обострения конфликта с Украиной. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

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Как пишет агентство, США могут принять жесткие меры экспортного контроля, «чтобы нарушить экономику России». Отмечается, что ограничения могут также коснуться авиационных поставок.

В конце октября The Washington Post со ссылкой на источники сообщил, что официальные лица США и государств Европы якобы отмечают «возобновление наращивания численности российских войск рядом с украинской границей». В Пентагоне подтвердили, что наблюдают рост военных у границ Украины.

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ФОТО: Кадр из презентации Apple
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