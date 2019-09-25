Последнее кремлевское. Путин призвал НАТО не бряцать ракетами

Президент России Владимир Путин в своем послании обратился к властям нескольких десятков стран, в том числе членов НАТО, с предложением о запрете на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности. Глава государства подчеркнул, что Москва не намерены размещать ракеты до тех пор, пока это не сделают США.

В начале сентября аналогичное заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров, призвав НАТО присоединиться к мораторию по размещению ракет средней и меньшей дальности.

Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга, доктор военных наук Константин Сивков ранее заявил в эфире НСН, что если Москва включится в навязанную США гонку вооружений – американцы будут несказанно рады.