Последнее кремлевское. Путин призвал НАТО не бряцать ракетами
Военные эксперты в эфире НСН рассказали, как может ответить Россия на появление в Европе американских ракет.
Президент России Владимир Путин в своем послании обратился к властям нескольких десятков стран, в том числе членов НАТО, с предложением о запрете на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности. Глава государства подчеркнул, что Москва не намерены размещать ракеты до тех пор, пока это не сделают США.
В начале сентября аналогичное заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров, призвав НАТО присоединиться к мораторию по размещению ракет средней и меньшей дальности.
Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга, доктор военных наук Константин Сивков ранее заявил в эфире НСН, что если Москва включится в навязанную США гонку вооружений – американцы будут несказанно рады.
«Если ответ будем симметричным, то США ничего не почувствуют, а только порадуются. Тогда они достигают своей цели: отвлекают ограниченный российский экономический потенциал. Если говорить о том, каким может быть этот симметричный ответ, то это достаточно просто: по всей видимости, это будет создание в короткие сроки берегового образца ракеты "Калибр"», - сказал военный эксперт.
С тем, что Москве проще всего ответить «Калибрами», согласился и член Экспертного совета коллегии военно-промышленной комиссии, главный редактор журнала «Арсенал Отечества», полковник в запасе Виктор Мураховский. Однако эти ракеты не представляют никакой угрозы территории самих США.
«Понятно, самый легкий и быстрый путь, и самый дешевый, наверное, это сухопутный "Калибр". Но он не создает угрозы территории Соединенных Штатов. В том случае, если США будут развертывать ракеты средней дальности, достигающие территории России, он будет создавать угрозу для позиций таких ракет, американских военных баз. Нам надо создавать вооружение, которое будет создавать адекватную угрозу для национальной территории США», - сказал он.
В начале августа утратил силу Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заключенный в 1987 году между СССР и США. При этом Москва и Вашингтон возложили ответственность за прекращение договора друг на друга.
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