Лавров: Россия призвала НАТО к «добровольному мораторию» по РСМД
Москва предложила странам – участница НАТО присоединиться к мораторию по размещению ракет средней и меньшей дальности. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая перед студентами МГИМО. Глава МИД напомнил позицию президента Владимира Путина, занятую после решения Вашингтона разорвать договор РСМД, отмечает RT.
Глава государства заявил, что Россия будет действовать зеркально: если США начнут создавать соответствующее вооружение, мы оставляем за собой право поступить таким же образом. При этом, как подчеркнул Лавров, президент заверил, что Россия не станет размещать такие ракеты в случае их создания в тех регионах мира, где не будут развёрнуты системы американского производства.
Таким образом, если США воздержатся от развёртывания в Европе или в Азии, Россия не будем делать таких же шагов.
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