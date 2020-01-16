Рар: Германия убеждена, что внешняя политика РФ не изменится с новым Кабмином

Отставка российского правительства стало главной новостью во всем мире. В среду новостные телевизионные выпуски японских, украинских, американских каналов начинались с сообщений из Москвы.

Как отреагировала Германия на смену власти, опасаются ли в Берлине изменения внешнеполитического курса России или ждут еще большего движения в сторону сближения двух стран? Об этом НСН спросила у немецкого политолога Александра Рара.

«Это вчера была новость номер один, сегодня все газеты комментируют событие. В основном позиция такая: президент укрепил свою власть, после 2024 года он перейдет в Госсовет и будет по-прежнему влиять на политику России. Пишут также, что внешний курс не претерпит никаких изменений, изменения Конституции затронут только внутреннюю политику», - заявил собеседник НСН.

В последние месяцы отношения России и Германии заметно потеплели. Это стало возможно благодаря совместной работе по решению конфликта в Ливии. Особую роль сыграла также договоренность Москвы и Берлина относительно приверженности ядерной сделке с Ираном и завершения строительства газопровода «Северный поток – 2».

«В Германии с интересом смотрят на саммит по Ливии в Берлине, и надеются, что начатое стратегическое сотрудничество по Ближнему Востоку, будет продолжаться и укрепляться. Никто не ожидал, что помощь в решении ливийского конфликта так укрепит отношения России и Германии», - отметил Александр Рар.