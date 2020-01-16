Рар: Германия убеждена, что внешняя политика РФ не изменится с новым Кабмином
Немецкий политолог рассказал НСН, как в ФРГ отреагировали на главную российскую новость последних дней.
Отставка российского правительства стало главной новостью во всем мире. В среду новостные телевизионные выпуски японских, украинских, американских каналов начинались с сообщений из Москвы.
Как отреагировала Германия на смену власти, опасаются ли в Берлине изменения внешнеполитического курса России или ждут еще большего движения в сторону сближения двух стран? Об этом НСН спросила у немецкого политолога Александра Рара.
«Это вчера была новость номер один, сегодня все газеты комментируют событие. В основном позиция такая: президент укрепил свою власть, после 2024 года он перейдет в Госсовет и будет по-прежнему влиять на политику России. Пишут также, что внешний курс не претерпит никаких изменений, изменения Конституции затронут только внутреннюю политику», - заявил собеседник НСН.
В последние месяцы отношения России и Германии заметно потеплели. Это стало возможно благодаря совместной работе по решению конфликта в Ливии. Особую роль сыграла также договоренность Москвы и Берлина относительно приверженности ядерной сделке с Ираном и завершения строительства газопровода «Северный поток – 2».
«В Германии с интересом смотрят на саммит по Ливии в Берлине, и надеются, что начатое стратегическое сотрудничество по Ближнему Востоку, будет продолжаться и укрепляться. Никто не ожидал, что помощь в решении ливийского конфликта так укрепит отношения России и Германии», - отметил Александр Рар.
Отреагировали на события в России и на Украине. Так экс-глава украинского МИД Павел Климкин заявил о «большой тревоге» из-за предложений, сделанных президентом России Владимиром Путиным в ходе обращения с посланием к Федеральному собранию.
«Очень тревожно от того, что запущено в России в проекте послания Путина. Это довольно ожидаемый базовый вариант, так сказать, программа-минимум. Сейчас начнутся спекуляции вокруг персоналий, но Путин все равно останется центром принятия решений российской системы», - написал Климкин в соцсетях.
К слову, именно такую реакцию предположил в беседе с НСН и президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко. Он заметил, что злорадствования у украинцев нет, есть много конспирологических мнений – почему сейчас произошла отставка, какая цель была отправлять в отставку Медведева.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Путин объяснил, зачем нужны поправки в Конституцию
- Главу МВД Коми подозревают в получении взятки
- Госдума утвердила Мишустина премьер-министром
- Зюганов: КПРФ воздержится при голосовании по Мишустину
- СМИ назвали сроки всероссийского голосования по изменению Конституции