Госдума: Около 40% детей в России страдают ожирением

С каждым днем проблема борьбы с ожирением в России становится все актуальнее, сказал в пресс-центре НСН Федот Тумусов.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов заявил в пресс-центре НСН, что порядка четверти взрослых россиян страдают ожирением.

Диетолог усмотрела зависимость ожирения россиян от высокой ключевой ставки
«Вопрос проблемы ожирения с каждым днем становится всё более актуальным, потому что сегодня около 25% взрослого населения страдают ожирением. Речь идет о людях, индекс массы тела которых 35 и выше. Самое печальное, что у нас дети также страдают ожирением. Около 40% детей в России страдают лишним весом. Этот лишний вес, конечно же, негативно влияет на здоровье, вызывая риск заболевания диабетом, а также различные сердечно-сосудистые заболевания», - сказал собеседник НСН.

Ранее директор СРО Ассоциация независимых аптек, глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова заявила НСН, что люди интересуются «Оземпиком», насмотревшись соцсетей «звезд», которые, в свою очередь, умалчивают реальные страшные последствия самостоятельного назначения препарата.

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ФОТО: ТАСС/Олег Елков
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