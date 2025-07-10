МИД РФ: В Куала-Лумпуре Лавров и Рубио обсудили урегулирование на Украине
Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио обсудили на встрече в Куала-Лумпуре (Малайзия) урегулирование на Украине. Об этом сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что также дипломаты обменялись мнениями по темам Ирана, Сирии и других международных проблем.
«Подчеркнута важность дальнейшей работы по нормализации функционирования двусторонних дипломатических миссий», - говорится в сообщении.
Глава Госдепа, в свою очередь, назвал встречу с российским министром откровенной и важной.
Ранее Рубио заявил, что новые санкции против РФ могут закрыть Вашингтону окно для переговоров с Москвой, сообщает RT.
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