МИД РФ: В Куала-Лумпуре Лавров и Рубио обсудили урегулирование на Украине

Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио обсудили на встрече в Куала-Лумпуре (Малайзия) урегулирование на Украине. Об этом сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

В Куала-Лумпуре завершилась встреча Лаврова и Рубио

Отмечается, что также дипломаты обменялись мнениями по темам Ирана, Сирии и других международных проблем.

«Подчеркнута важность дальнейшей работы по нормализации функционирования двусторонних дипломатических миссий», - говорится в сообщении.

Глава Госдепа, в свою очередь, назвал встречу с российским министром откровенной и важной.

Ранее Рубио заявил, что новые санкции против РФ могут закрыть Вашингтону окно для переговоров с Москвой, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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