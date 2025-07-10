Глава АТОР назвала маловероятным запуск международных рейсов до Геленджика

Возможность запуска международных авиарейсов в Геленджик на ближайшее время остаётся крайне маловероятной. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявила глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

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Она пояснила, что для восстановления международного авиасообщения требуются дополнительные согласования и инфраструктурные подготовки.

«В текущий момент проект предполагается запуск только внутренних рейсов», - заключила Ломидзе.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что при открытии российских аэропортов главным является обеспечение безопасности полётов и пассажиров, сообщает RT.

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