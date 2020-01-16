Лавров высказался о работе после отставки правительства

Исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал возможные варианты своего трудоустройства при формировании нового состава правительства. Отвечая на соответствующий вопрос, глава МИДа подчеркнул, что всегда честно исполнял возложенные на него обязанности.

«Продолжаю это делать и сейчас», — цитирует РИА ФАН Лаврова. При этом глава внешнеполитического ведомства не стал отвечать на вопрос, может ли он сохранить свой пост в новом кабинете министров.

После отставки кабинета во главе с Дмитрием Медведевым, министры продолжают работу до формирования нового состава правительства. Сергей Лавров возглавляет МИД РФ с марта 2004 года.

