Рубио: Трамп разочарован «отсутствием гибкости» со стороны РФ по вопросу Украины
10 июля 202515:28
Президент США Дональд Трамп разочарован отсутствием гибкости со стороны России в вопросе украинского урегулирования. Об этом заявил глава американского Госдепа Марко Рубио.
По его словам, в Белом доме надеются, что позиция Москвы изменится.
«Мы останемся вовлеченными в процесс и будем искать возможности для изменения положения», - заключил он.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле спокойно относятся к тому, что риторика Трампа в адрес российского лидера Владимира Путина становится более жёсткой, сообщает RT.
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