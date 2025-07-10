Рубио: Трамп разочарован «отсутствием гибкости» со стороны РФ по вопросу Украины

По его словам, в Белом доме надеются, что позиция Москвы изменится.

«Мы останемся вовлеченными в процесс и будем искать возможности для изменения положения», - заключил он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле спокойно относятся к тому, что риторика Трампа в адрес российского лидера Владимира Путина становится более жёсткой, сообщает RT.

