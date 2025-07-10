Депутат Тумусов назвал «нереальным» запрет фастфуда в России

Самое важное в борьбе с ожирением россиян - это разъяснительная работа, заявил в пресс-центре НСН Федот Тумусов.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов заявил в пресс-центре НСН, что полного запрета фастфуда в России не будет, так как это нереально.

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«Разговоры о запрете фастфуда периодически возникают. Недавно обсуждали этот вопрос на круглом столе. Людям просто надо объяснять, что, например, мы потребляем соли в четыре рара больше, чем нужно нашему организму. Такое надо разъяснять с малого возраста. На мой взгляд, самое важное - это разъяснительная работа. Некоторые ограничительные меры в отношении фастфуда могут быть, но полного запрета не будет точно, это невозможно», - сказал собеседник НСН.

Ранее директор СРО Ассоциация независимых аптек, глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова заявила НСН, что люди интересуются «Оземпиком», насмотревшись соцсетей «звезд», которые, в свою очередь, умалчивают реальные страшные последствия самостоятельного назначения препарата.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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