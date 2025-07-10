Российские игристые вина получили высшие награды на конкурсе в Китае

Российские игристые вина получили высшие награды на международном конкурсе Shanghai International Wine Challenge (SIWC) 2025, который прошел с 23 по 27 июня в Шанхае. SIWC является крупнейшим профессиональным дегустационным конкурсом в Китае.

Единственную для России платиновую награду получил Brut 2022 года «Цимлянский черный» от «Винодельни Ведерниковъ». Это вино создано из отечественного донского сорта винограда по классическому методу с выдержкой более 12 месяцев.