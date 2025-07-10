Российские игристые вина получили высшие награды на конкурсе в Китае

Российские игристые вина получили высшие награды на международном конкурсе Shanghai International Wine Challenge (SIWC) 2025, который прошел с 23 по 27 июня в Шанхае. SIWC является крупнейшим профессиональным дегустационным конкурсом в Китае.

Единственную для России платиновую награду получил Brut 2022 года «Цимлянский черный» от «Винодельни Ведерниковъ». Это вино создано из отечественного донского сорта винограда по классическому методу с выдержкой более 12 месяцев.

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Золотые медали были присуждены классическим напиткам «Абрау-Дюрсо»: Victor Dravigny Brut 2023 года и Brut d’Or Blanc de Blancs 2021 года. Первое игристое вино представляет собой купаж из сортов винограда шардоне, рислинг, уньи-блан и пино-блан с выдержкой не менее 12 месяцев в горных тоннелях винодельни. Второе создано из винограда сорта шардоне. Президент ГК «Абрау‑Дюрсо» Павел Титов считает, что работа с исконно русскими сортами для отечественного и международных рынков имеет большой потенциал.

В этом году в конкурсе участвовали ведущие винодельческие страны мира, в том числе Франция, Италия, Австралия, Чили, Новая Зеландия, Южная Африка, передает новостной агрегатор СМИ-2. В состав жюри вошли международные эксперты, обладатели титула и кандидаты Master of Wine, а также признанные специалисты китайской винодельческой индустрии. Дегустация образцов проводилась вслепую, без учета бренда, цены или репутации производителя, чтобы обеспечить объективную оценку характеристик игристых вин.

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ФОТО: РИА Новости
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