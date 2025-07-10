Профессор Продеус заявил, что ожирение приводит к 17 видам рака
10 июля 202515:57
Александра Веснина
Ожирение снижает иммунитет и приводит к 17 видам рака, в том числе печени и поджелудочной железы, сказал в пресс-центре НСН Андрей Продеус.
Врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус рассказал в пресс-центре НСН, что ожирение приводит не только к сердечно-сосудистым заболеваниям, но и к онкологии.
«Ожирение - это прямой путь к 17 видам рака: рак печени, рак поджелудочной железы, увеличение рисков рака женской половой сферы, простаты и так далее. Кроме того, ожирение снижает иммунитет, увеличивает риски сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом нужно говорить гражданам, чтобы люди понимали все риски», - сказал собеседник НСН.
Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов заявил в пресс-центре НСН, что порядка четверти взрослых россиян страдают ожирением.
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