Спасительный MrBeast: Что будет с соцсетью X после увольнения гендира
Новые разработки и привлечение в руководящий состав Х популярных блогеров привлечет в соцсеть новых подписчиков и спасет от финансовых трудностей, рассказал НСН цифровой эксперт Артем Геллер.
Ни создание собственной нейросети Grok, ни платная подписка не стали спасительными для финансовой эффективности соцсети Илона Маска, заявил НСН эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации, разработчик сайта Кремля Артем Геллер. По его мнению, этим, а также экспрессивностью самого Маска объясняется смена руководства соцсетью.
Соцсеть X Илона Маска осталась без генерального директора. Линда Яккарино неожиданно заявила, что уходит с этой должности, которую она занимала с июня 2023 года. О причинах решения она не сообщила, лишь поблагодарив Маска и команду. Сам владелец Х ее уход не прокомментировал.
«Руководители, подобные Илону Маску, часто и довольно хаотично меняют руководящий состав. Это их особенность. Вспомним Стива Джобса (один из основателей корпорации Apple – прим. НСН), который тоже часто действовал резко и непредсказуемо. Скорее это связано с текущим финансовым положением дел в социальной сети X, так как там до сих пор не придумали, как эффективно зарабатывать деньги, не вводя платные подписки или другие платные функции. С момента запуска прошло много времени, но, вероятно, не достигнуты какие-то ключевые показатели эффективности (KPI). Это не исключает хаотичных и ярких реакций Маска, включая возможные увольнения», - предположил Геллер.
Со времени покупки Х (бывшего Twitter) Маском, значительных нововведений в соцсети не произошло, за исключением запуска собственной нейросети Grok.
«В целом Х не теряет популярности. У нее есть свой устоявшийся формат. Проблема лишь в том, что она не растет. Это большая проблема, потому что капитализация зависит от количества пользователей, и нужно смотреть на стратегию развития. У сети есть интересные нововведения, такие как искусственный интеллект Grok. Но мы пока ждем значительных обновлений, а принципиальных изменений нет, поэтому и развития особого не наблюдается», - отметил цифровой эксперт.
Привлечь новую аудиторию ресурсу могли бы помочь популярные блогеры, вроде MrBeast, у которого на YouTube-канале 412 миллионов подписчиков и который заявил, что готов занять место гендиректора Х.
«Это хороший ход, потому что он приведет свою аудиторию. У него достаточно пользователей, которые еще не слышали об Х или не пользовались им. Он любит организовывать интересные механики, которые могут вовлечь людей. Однако нужно понимать его управленческие таланты и возможности в контексте именно Х. Даже если его формально назначить директором, а управлять будут другие люди, это может помочь увеличить аудиторию», - считает Геллер.
В России эта соцсеть еще до всех ограничений не была слишком популярной, а если она снова заработает в полную силу, значительного притока пользователей из России не будет.
«Эта соцсеть, как и другие, вычеркнули Россию и не потеряли пользователей, потому что в России Х уже до всех событий не был модным и востребованным. В целом, Х уже потерял свою долю в России, эта тенденция шла только вниз. Пока нет ничего, что могло бы привлечь новых пользователей. Если ограничения будут сняты, приток был бы, но не значительный», - добавил собеседник НСН.
Недавние сбои в работе мессенджеров Telegram и WhatsApp (принадлежит компании Meta, чья деятельность в России признана экстремистской и запрещена) связаны исключительно с вопросами обеспечения безопасности, а не с принудительным замедлением приложений, заявлял ранее НСН глава агентства «TelecomDaily» Денис Кусков.
Горячие новости
- Спасительный MrBeast: Что будет с соцсетью X после увольнения гендира
- Госдума: Около 40% детей в России страдают ожирением
- МИД РФ: В Куала-Лумпуре Лавров и Рубио обсудили урегулирование на Украине
- Удар в молоко: Россия готова полностью отказаться от сыров из Азербайджана
- Россиян предупредили о новой автоподставе с цыганскими детьми
- Почему в России почти 7 тысяч детей не посещают школу
- Европарламент отклонил вотум недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен
- Каменная торговля: Маркетплейсы «выбивают» средний сегмент из ТЦ
- В Куала-Лумпуре завершилась встреча Лаврова и Рубио
- Песков: Вопрос открытия аэропортов не является прерогативой Кремля