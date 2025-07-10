Ни создание собственной нейросети Grok, ни платная подписка не стали спасительными для финансовой эффективности соцсети Илона Маска, заявил НСН эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации, разработчик сайта Кремля Артем Геллер. По его мнению, этим, а также экспрессивностью самого Маска объясняется смена руководства соцсетью.

Соцсеть X Илона Маска осталась без генерального директора. Линда Яккарино неожиданно заявила, что уходит с этой должности, которую она занимала с июня 2023 года. О причинах решения она не сообщила, лишь поблагодарив Маска и команду. Сам владелец Х ее уход не прокомментировал.

«Руководители, подобные Илону Маску, часто и довольно хаотично меняют руководящий состав. Это их особенность. Вспомним Стива Джобса (один из основателей корпорации Apple – прим. НСН), который тоже часто действовал резко и непредсказуемо. Скорее это связано с текущим финансовым положением дел в социальной сети X, так как там до сих пор не придумали, как эффективно зарабатывать деньги, не вводя платные подписки или другие платные функции. С момента запуска прошло много времени, но, вероятно, не достигнуты какие-то ключевые показатели эффективности (KPI). Это не исключает хаотичных и ярких реакций Маска, включая возможные увольнения», - предположил Геллер.

Со времени покупки Х (бывшего Twitter) Маском, значительных нововведений в соцсети не произошло, за исключением запуска собственной нейросети Grok.

«В целом Х не теряет популярности. У нее есть свой устоявшийся формат. Проблема лишь в том, что она не растет. Это большая проблема, потому что капитализация зависит от количества пользователей, и нужно смотреть на стратегию развития. У сети есть интересные нововведения, такие как искусственный интеллект Grok. Но мы пока ждем значительных обновлений, а принципиальных изменений нет, поэтому и развития особого не наблюдается», - отметил цифровой эксперт.