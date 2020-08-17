После отставки главы Минздрава в Хабаровске возможны и другие увольнения
Гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в беседе с НСН отметил, что решение об отставке регионального министра здравоохранения Александра Витько не поможет умерить протесты в Хабаровске.
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев после проверки местной поликлиники отправил в отставку регионального министра здравоохранения Александра Витько, сообщили в пресс-службе правительства региона. В должности министра тот работал 13 лет.
Гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в эфире НСН заявил, что решение об отставке Витько никак не повлияет на протесты в регионе, как и другие кадровые перестановки.
«Протесты, боюсь, это не остановит. Их победит только время, потому что они не против правительства Дегтярёва и его решений – кого он назначает, а кого снимает. Протесты за Фургала, а точнее за малую родину – «вот мы тут сами без вас всё хорошо знаем и идите вы отсюда». Это основной тезис протеста, и он никак не отменяется кадровыми перестановками. Тем более, что всё равно это министры Фургала, поэтому если народ и вышел его защищать, то они «свои», а Дегтярёв чужой. Политически это мало что даст», - уверен политолог.
Он также не исключил и возможности других увольнений в регионе.
«Вполне возможно, что будут ещё увольнения. Дегтярёв человек молодой, размашистый и вообще это стиль ЛДПР – если что-то не так, надо уволить чиновника и поставить нового», - добавил Дмитрий Журавлёв.
Ранее НСН писала о решении Басманного суда столицы арестовать средства экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в размере трёх миллионов рублей и двух тысяч долларов в качестве обеспечительной меры по уголовному делу. Это деньги с его банковского счёта, а также найденные при обыске в его доме.
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