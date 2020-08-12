Жириновский пообещал помощь семье Фургала

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский встретился сегодня с сыном бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Кириллом. Политик пообещал семье однопартийца полное содействие по всем вопросам, в том числе материальным, юридическим и политическим, передает ТАСС. Фургал-младший учится в одном из вузов Москвы.

Во фракции заверили, что сделают всё возможное, чтобы судебный процесс не затягивался и прошел строго в соответствии с законом. В ЛДПР также пообещали облегчить участь экс-губернатора в следственном изоляторе «Лефортово».

Сергея Фургала обвиняют в причастности к организации убийств бизнесменов в 2000-х годах. Он не признаёт себя виновным. Временно исполняющим обязанности главы Хабаровского края назначен представитель ЛДПР Михаил Дегтярев.

