Жириновский пообещал помощь семье Фургала
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский встретился сегодня с сыном бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Кириллом. Политик пообещал семье однопартийца полное содействие по всем вопросам, в том числе материальным, юридическим и политическим, передает ТАСС. Фургал-младший учится в одном из вузов Москвы.
Во фракции заверили, что сделают всё возможное, чтобы судебный процесс не затягивался и прошел строго в соответствии с законом. В ЛДПР также пообещали облегчить участь экс-губернатора в следственном изоляторе «Лефортово».
Сергея Фургала обвиняют в причастности к организации убийств бизнесменов в 2000-х годах. Он не признаёт себя виновным. Временно исполняющим обязанности главы Хабаровского края назначен представитель ЛДПР Михаил Дегтярев.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru