Посла России Сергея Разова вызвали в МИД Италии
Посла России в Италии Сергея Разова вызвали в МИД страны. Ему следует явиться в Министерство иностранных дел Италии в понедельник. Об этом сообщило посольство РФ в республике.
«Посла РФ вызвали в понедельник в МИД к 11:00 (12:00 мск)», - отмечает диппредставительство.
По итогам российское посольство подготовит комментарий.
Ранее премьер-министр Италии Марио Драги в ходе своего выступления на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке заявил, что референдумы о вхождении в состав России, готовящиеся в Донбассе и на контролируемых союзными войсками территориях, нарушают международное право, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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