Посла России Сергея Разова вызвали в МИД Италии

«Посла РФ вызвали в понедельник в МИД к 11:00 (12:00 мск)», - отмечает диппредставительство.

По итогам российское посольство подготовит комментарий.

Ранее премьер-министр Италии Марио Драги в ходе своего выступления на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке заявил, что референдумы о вхождении в состав России, готовящиеся в Донбассе и на контролируемых союзными войсками территориях, нарушают международное право, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

