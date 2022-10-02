Посла России Сергея Разова вызвали в МИД Италии

Посла России в Италии Сергея Разова вызвали в МИД страны. Ему следует явиться в Министерство иностранных дел Италии в понедельник. Об этом сообщило посольство РФ в республике.

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«Посла РФ вызвали в понедельник в МИД к 11:00 (12:00 мск)», - отмечает диппредставительство.

По итогам российское посольство подготовит комментарий.

Ранее премьер-министр Италии Марио Драги в ходе своего выступления на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке заявил, что референдумы о вхождении в состав России, готовящиеся в Донбассе и на контролируемых союзными войсками территориях, нарушают международное право, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: esteri.it
ТЕГИ:ПолитикаРоссияПосолИталия
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