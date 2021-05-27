«Пошли против России». В Баку представили свою версию инцидента на границе

Азербайджанский политолог Адгезал Мамедов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Ереван намеренно провоцирует Баку, чтобы сорвать заключение нового мирного договора при участии России.

Армения в четверг, 27 мая, обвинила Азербайджан во взятии в плен шестерых военнослужащих, проводивших инженерные работы в приграничной зоне. И.о. премьера республики Никол Пашинян назвал этот инцидент «похищением».

Азербайджанский политолог Адгезал Мамедов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал инцидент на границе провокацией, призванной сорвать проект нового мирного соглашения, которое готовится при участии России.

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«Это открытая провокация не против Азербайджана, а против России с целью сорвать новый мирный проект между странами. Меня настораживают последние инциденты на границе, ведь это не первый подобный момент за последнее время. Они происходят с целью сорвать проект нового мирного соглашения, которое готовится при поддержке российской стороны. Россия есть и будет гарантом мира в регионе. Без ее ведома невозможно будет говорить о стабильности демаркационных линий. Азербайджанская сторона не желает менять формат нового мирного соглашения, однако есть те, кто хотел бы его изменить. Пашинян, обвинивший Азербайджан в том, что армянские солдаты взяты в плен, как представитель Сороса, немножко лукавит. Его советники не переваривают участия России в мирных переговорах и пытаются им помешать», - заявил политолог.

Мамедов назвал этот инцидент возмутительным и предположил, что на этом провокации у азербайджано-армянской границы не закончатся. Единственным выходом из ситуации, по его словам, могло бы стать участие народов в Евразийских интеграционных процессах, в которых Россия должна занять центральную роль.

Ранее глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что страны могут подписать мирный договор при условии, что каждая сторона признает суверенитет и неприкосновенность границ.

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Фото: twitter.com/wwwmodgovaz
ТЕГИ:ГраницаПровокацияАрменияАзербайджан
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