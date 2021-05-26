МИД Азербайджана допустил возможность мирного соглашения с Арменией

Байрамов в своем выступлении на специальном заседании постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), прошедшем в Вене, заявил, что "деоккупация Карабаха" может позволить нормализовать отношения между двумя странами. Министр также высказался на тему восстановления и реинтеграции Карабахского региона.

По данным министра, Азербайджан будет сотрудничать с исполнительными структурами ОБСЕ. Байрамов отметил, что после перехода Карабаха под контроль азербайджанских властей возникают "новые перспективы для мира, безопасности и сотрудничества в регионе". По словам главы МИД, ОБСЕ также может включиться в данный процесс.

