«Посадить ее невозможно!»: Гуцул задержали, чтобы лишить Гагаузию руководства
Парламент Гагаузии может обратиться в Венецианскую комиссию, чтобы оспорить задержание Евгении Гуцул молдавскими силовиками, однако действия Кишинёва, скорее всего, останутся безнаказанными, заявила НСН Наталья Харитонова.
Задержанную главу Гагаузии Евгению Гуцул не смогут посадить, так как для этого нет законных оснований, однако ей будут упорно портить политическую карьеру и отрывать от работы, что может привести к серьезным последствиям для автономии. Об этом в беседе с НСН рассказала доктор политических наук, профессор РАНХиГС, политолог Наталья Харитонова.
В аэропорту столицы Молдавии задержали главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул. Накануне она собиралась вылететь в Стамбул по приглашению Международного журналистского конгресса. Утром 26 марта ее доставили в Национальный антикоррупционный центр республики. По данным молдавского издания noi.md, ее обвиняют в соучастии в незаконном финансировании политической деятельности в составе организованной преступной группы. Харитонова отметила, что никаких законных основания для ее задержания – нет.
«Ее задержание носит политический характер, никаких законных оснований ее задерживать не было. Просто оно совпало по срокам с заявлением председателя парламента о том, что выборы состоятся осенью, хотя они должны были пройти еще будущим летом. Гуцул представляет оппозиционную силу, она входит в команду Илона Шора, который из-за уголовного преследования уже давно находится, как я понимаю, в России. Собственно, поэтому Гуцул там часто бывала, пытаясь решить вопросы, связанные с повышением уровня жизни в автономии. Все прекрасно понимают, что ничего серьезного ей предъявить не получится. Ее невозможно за это посадить, но просто это будет максимально затянуто, ей будут портить карьеру, ее будут искусственно изымать из политического процесса. Она фактически уже почти сутки не может выполнять свои прямые обязанности, что парализует и административный аппарат, и создает массу других последствий», - заявила она.
По словам Харитоновой, возможно, эти действия – попытка усугубить напряжение между Гагаузией и Молдавией, чтобы ужесточить политику в отношении первой.
«Более того, Гуцул до сих пор не ввели в состав молдавского правительства как башкана Гагаузии. Этот документ Майя Санду упорно не подписывает с 2023 года. Это все следует рассматривать в контексте подготовки к выборам и того, что сейчас в парламенте находятся несколько законопроектов, направленных на ужесточение цензуры в отношении инакомыслящих. У Молдавии есть рядом страна, где в ноябре победил независимый кандидат Джорджеску. Более того, отдельные официальные лица в Молдавии фиксировали, что аудитория популярных аккаунтов на разных платформах больше, чем аудитория официальных телеканалов. То есть угроза для властей налицо, поэтому удар по Гагаузии политически обусловлен. Не исключаю, что цель этой провокации противостояния между Комратом и Кишинёвом в том, чтобы ужесточить политику в отношении автономии, которая фактически является оппозиционным центром», - отметила она.
Собеседница НСН уточнила, что единственный способ борьбы с этой ситуацией у автономии – это народное возмущение, однако оно все равно будет проигнорировано Кишинёвом.
«Гагаузия весьма ограничена в правах. У них нет своего силового блока. Поэтому бороться они могут только на уровне общественных деятелей и народного возмущения. Однако власти фактически показали, что не собираются считаться с общественностью. Единственное, парламент может инициировать обращение в Венецианскую комиссию, которая, я полагаю, сочтет эти действия некорректными, но Кишинёв их просто проигнорирует, так как власти получили полный карт-бланш от европейских структур на любую политическую дичь для того, чтобы удержаться на своем месте», - подытожила она.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что задержание Гуцул является открытым давлением на конкурентов президента Молдавии Майи Санду, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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