«Ее задержание носит политический характер, никаких законных оснований ее задерживать не было. Просто оно совпало по срокам с заявлением председателя парламента о том, что выборы состоятся осенью, хотя они должны были пройти еще будущим летом. Гуцул представляет оппозиционную силу, она входит в команду Илона Шора, который из-за уголовного преследования уже давно находится, как я понимаю, в России. Собственно, поэтому Гуцул там часто бывала, пытаясь решить вопросы, связанные с повышением уровня жизни в автономии. Все прекрасно понимают, что ничего серьезного ей предъявить не получится. Ее невозможно за это посадить, но просто это будет максимально затянуто, ей будут портить карьеру, ее будут искусственно изымать из политического процесса. Она фактически уже почти сутки не может выполнять свои прямые обязанности, что парализует и административный аппарат, и создает массу других последствий», - заявила она.

По словам Харитоновой, возможно, эти действия – попытка усугубить напряжение между Гагаузией и Молдавией, чтобы ужесточить политику в отношении первой.

«Более того, Гуцул до сих пор не ввели в состав молдавского правительства как башкана Гагаузии. Этот документ Майя Санду упорно не подписывает с 2023 года. Это все следует рассматривать в контексте подготовки к выборам и того, что сейчас в парламенте находятся несколько законопроектов, направленных на ужесточение цензуры в отношении инакомыслящих. У Молдавии есть рядом страна, где в ноябре победил независимый кандидат Джорджеску. Более того, отдельные официальные лица в Молдавии фиксировали, что аудитория популярных аккаунтов на разных платформах больше, чем аудитория официальных телеканалов. То есть угроза для властей налицо, поэтому удар по Гагаузии политически обусловлен. Не исключаю, что цель этой провокации противостояния между Комратом и Кишинёвом в том, чтобы ужесточить политику в отношении автономии, которая фактически является оппозиционным центром», - отметила она.