Россия заявила протест Молдавии из-за блокировки посольства в Кишиневе

МИД России выразил решительный протест послу Молдавии в Москве Лилиану Дарию из-за инцидента с блокировкой российского посольства в Кишиневе. В ведомстве заявили, что требуют немедленного снятия блокады, назвав ее провокационной.

МИД подчеркнул, что молдавская сторона нарушила международные обязательства, предусмотренные Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года. Кроме того, российская дипмиссия не получала официальных уведомлений о предполагаемом минировании.