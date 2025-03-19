Россия заявила протест Молдавии из-за блокировки посольства в Кишиневе

МИД России выразил решительный протест послу Молдавии в Москве Лилиану Дарию из-за инцидента с блокировкой российского посольства в Кишиневе. В ведомстве заявили, что требуют немедленного снятия блокады, назвав ее провокационной.

МИД подчеркнул, что молдавская сторона нарушила международные обязательства, предусмотренные Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года. Кроме того, российская дипмиссия не получала официальных уведомлений о предполагаемом минировании.

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Инцидент произошел после ложного сообщения о минировании посольства, поступившего в молдавскую службу экстренных вызовов.

Здание было оцеплено полицией, а сотрудники посольства и члены их семей не могли покинуть территорию. Впоследствии стало известно, что информация о минировании была ложной, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:Российское ПосольствоПротестМолдавияРоссия

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