Порошенко заявил, что поддерживает Зеленского
Экс-президент Украины Пётр Порошенко в своём Telegram-канале заявил, что в стране в настоящий момент «нет власти и оппозиции».
По его словам, сейчас все граждане демонстрируют единство, «все объединились вокруг Украины».
«Я твёрдо стою за шестого президента. И во время этих переговоров, встреч, усилий... Потому что таким путём мы можем победить», - подчеркнул Порошенко.
Ранее Порошенко появился в эфире американского телеканала CNN с автоматом Калашникова в руках и заявил, что так намерен помогать украинской армии.
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