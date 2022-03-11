Порошенко заявил, что поддерживает Зеленского

Экс-президент Украины Пётр Порошенко в своём Telegram-канале заявил, что в стране в настоящий момент «нет власти и оппозиции».

В Госдуме призвали судить Порошенко и Турчинова

По его словам, сейчас все граждане демонстрируют единство, «все объединились вокруг Украины».

«Я твёрдо стою за шестого президента. И во время этих переговоров, встреч, усилий... Потому что таким путём мы можем победить», - подчеркнул Порошенко.

Ранее Порошенко появился в эфире американского телеканала CNN с автоматом Калашникова в руках и заявил, что так намерен помогать украинской армии.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаВладимир ЗеленскийПётр Порошенко
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры