Первый замглавы комитета по СНГ Виктор Водолацкий заявил, что по итогу действий на Украине необходим суд над экс-президентом страны Петром Порошенко и бывшим исполняющим обязанности главы государства Александром Турчиновым. Об этом сообщает РИА Новости.

Водолацкий заявил, что украинцы убеждены в том, что президент страны Владимир Зеленский ничего не решает и ведет двойную игру. По словам Водолацкого, такой вывод он сделал после частого общения с жителями разных городов Украины.

Первый замглавы комитета по СНГ также подчеркнул, что Киев должен отказаться от идеологии «укрофашизма». Порошенко и Турчинова Водолацкий призвал привлечь к суду за преступления против народа Украины.

Ранее президент России Владимир Путин попросил украинских военнослужащих брать власть «в свои руки».

