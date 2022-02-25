В Госдуме призвали судить Порошенко и Турчинова
Первый замглавы комитета по СНГ Виктор Водолацкий заявил, что по итогу действий на Украине необходим суд над экс-президентом страны Петром Порошенко и бывшим исполняющим обязанности главы государства Александром Турчиновым. Об этом сообщает РИА Новости.
Водолацкий заявил, что украинцы убеждены в том, что президент страны Владимир Зеленский ничего не решает и ведет двойную игру. По словам Водолацкого, такой вывод он сделал после частого общения с жителями разных городов Украины.
Первый замглавы комитета по СНГ также подчеркнул, что Киев должен отказаться от идеологии «укрофашизма». Порошенко и Турчинова Водолацкий призвал привлечь к суду за преступления против народа Украины.
Ранее президент России Владимир Путин попросил украинских военнослужащих брать власть «в свои руки».
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