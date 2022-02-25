Порошенко появился в эфире американского телеканала с автоматом Калашникова
Бывший президент Украины Петр Порошенко появился в эфире американского телеканала CNN с автоматом Калашникова в руках.
Политик заявил, что так намерен помогать украинской армии.
«Это очень просто. Вот мой автомат Калашникова. У нас есть только три сотни человек в составе нашего батальона для защиты территории, два пулемета. У нас нет танков, нет другого оружия, потому что мы прибыли сюда всего пару дней назад», - заявил Порошенко на английском.
Порошенко также заявил, что президент России Владимир Путин является «настоящим злодеем».
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