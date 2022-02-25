Порошенко появился в эфире американского телеканала с автоматом Калашникова

Бывший президент Украины Петр Порошенко появился в эфире американского телеканала CNN с автоматом Калашникова в руках.

Политик заявил, что так намерен помогать украинской армии.

«Это очень просто. Вот мой автомат Калашникова. У нас есть только три сотни человек в составе нашего батальона для защиты территории, два пулемета. У нас нет танков, нет другого оружия, потому что мы прибыли сюда всего пару дней назад», - заявил Порошенко на английском.

Порошенко также заявил, что президент России Владимир Путин является «настоящим злодеем».

