Бородай: Донбасс не будет смят Украиной «в считанные часы»

Донецкая и Луганская народные республики готовы выдержать и дать отпор противнику в случае нападения, заявил экс-премьер ДНР, депутат Госдумы РФ Александр Бородай в пресс-центре НСН.

«Я конкретных цифр по вооруженным силам республик давать, конечно, в открытый эфир не буду, не считаю это нужным. Есть такое понятие, как государственная тайна. Есть у нас огромное количество алармистов, которые кричат, что корпуса в случае атаки ВСУ будут смяты в считанный часы, я так не думаю. У корпусов есть, чем ответить, есть люди и есть достаточное количество оружия, но, конечно, есть и определенные сложности. Понятно, что на участках наступления противник может создать многократное превосходство и в живой силе, и в технике. Я считаю, что корпуса имеют все шансы выдержать и дать отпор противнику, даже в каких-то точках совершить действия контрнаступательного характера. Конечно, корпусам потребуется помощь, русские добровольцы эту помощь окажут. Что касается государственных силовых структур РФ, о них я не имею говорить права. Мне представляется, что вряд ли они совсем останутся в стороне», - отметил он.

Полномасштабная война России с Украиной будет короткой и кровопролитной, напоминая увеличенную копию «пятидневной войны» с Грузией, сказал ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» военный историк Евгений Норин.

