Украина обещает разгромить венгерскую армию силами одной бригады

По его словам, из-за этого в Закарпатье перекрыты границы. При этом венгерские власти осведомлены о сильных позициях Киева в Закарпатском регионе.

«Наглая политика, которую проводит венгерская власть по отношению к Украине, безусловно, не оставляет людей равнодушными», — сказал Жебривский.

Напомним, 3 октября транзит газа в Венгрию через Украину был полностью прекращен. Поставки газа из России в Венгрию в обход Украины — «начало конца» экономики страны, которые в перспективе приведут к ее развалу. Такое мнение высказал депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива.

