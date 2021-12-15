Украина обещает разгромить венгерскую армию силами одной бригады
Украина способна уничтожить венгерскую армию силами одной 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, сообщает РИА Новости со ссылкой на экс-главу Донецкой военно-гражданской администрации Павла Жебривского.
По его словам, из-за этого в Закарпатье перекрыты границы. При этом венгерские власти осведомлены о сильных позициях Киева в Закарпатском регионе.
«Наглая политика, которую проводит венгерская власть по отношению к Украине, безусловно, не оставляет людей равнодушными», — сказал Жебривский.
Напомним, 3 октября транзит газа в Венгрию через Украину был полностью прекращен. Поставки газа из России в Венгрию в обход Украины — «начало конца» экономики страны, которые в перспективе приведут к ее развалу. Такое мнение высказал депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива.
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