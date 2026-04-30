В Магаданской области обрушился рудник
30 апреля 202608:59
Рудник обрушился в Сусуманском городском округе Магаданской области. Об этом сообщает МЧС.
«Поступило сообщение о сходе горной массы на угольном разрезе Кадыкчанский», - отметили в ведомстве.
По предварительным данным, под завалами оказались до восьми человек. К месту обрушения рудника направлены силы МЧС.
Ранее в Бурятии на руднике Ирокинда произошел сход лавины. В результате ЧП погибли шесть человек. Директора рудника задержали по подозрению в нарушении правил безопасности, пишет Ura.ru.
