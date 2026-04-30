При инциденте на северо-западе Москвы пострадал человек

Один человек пострадал в результате инцидента на северо-западе Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на столичное управление Следственного комитета.

По данным ведомства, ЧП произошло в жилом доме на улице Академика Бочвара. Подробностей не приводится.

«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве организована доследственная проверка», - указали в СК.

Правоохранители и оперативные службы осматривают место инцидента и устанавливают причину.

Как сообщают СМИ, в доме на северо-западе Москвы прогремел взрыв, ударная волна выбила стекло на кухне и выдавила раму.

Ранее в Москве произошел пожар на стройплощадке жилого комплекса в 3-м Балтийском переулке, погибли восемь человек, напоминает Ura.ru.

