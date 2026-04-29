По мнению эксперта, Иран может выдерживать блокаду США очень долго, а вот «запас прочности» у союзников Вашингтона среди стран Персидского залива гораздо меньше.

«Монархии Персидского залива практически напрямую зависят от этой артерии же, и они более уязвимы, чем Иран. Поэтому еще неделя-две, и у некоторых этих стран произойдут необратимые торгово-экономические промышленные процессы, которые могут привести к коллапсу их экономик. И они прекрасно понимают, что, по большому счету, это состояние возникло из-за блокады США. Эта блокада в разы больше угрожает стабильности монархиям Персидского залива — там уже на уровне выживания речь идет. Американцы, стараясь навредить Ирану, в 5-10 раз больше могут нанести непоправимый ущерб своим партнерам по Персидскому заливу, где сосредоточены основные американские базы. Поэтому это долго продолжаться не может, максимум через две недели мы станем свидетелями переговорного процесса», — пояснил Сафаров.

Эксперт подчеркнул, что США находятся в сложной ситуации, так как они с одной стороны не готовы для продолжения войны с Ираном, но и не могут оттуда уйти в текущих условиях.

«Это будет восприниматься как крупнейшее поражение США и будет началом конца "американской империи". На носу визит Трампа в Китай, ему важно, с какими достижениями он поедет туда. Если он просто уйдет из Ирана — это уже "хромая утка". Иран оказался крепким орешком в этом смысле. Скоро чемпионат мира по футболу, в том числе он проводится в США, и им надо каким-то образом завершить эту кампанию. Как можно провести чемпионат мира в состоянии острой военной фазы, которую ведет эта страна? Уровень безопасности серьезно должен быть повышен, и это приводит к ограничениям, поскольку это массовые мероприятия. В ноябре промежуточные выборы в Конгресс и Сенат, поэтому здесь Трампу также нужен какой-то результат. Надо выйти из этого положения, не теряя при этом своего лица. А Иран не уступает, они говорят: хоть год, хоть два года можете блокировать Ормузский пролив, нам будет сложно, но мы сможем терпеть это состояние, а другие не смогут. Иранцы об этом хорошо знают», — заключил специалист.

Ранее преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин в разговоре с НСН отмечал, что Тегеран может видеть Москву посредником в урегулировании конфликта с США, и этим обоснован визит главы МИД исламской республики Аббаса Аракчи в Россию.

