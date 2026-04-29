Огонь по своим: Трамп бьет по союзникам, ослабляя Иран
Для Ирана вызванные блокадой со стороны США сложности будут существенны, но терпимы, а вот для союзников Вашингтона среди стран Персидского залива это будет критично, рассказал НСН Раджаб Сафаров.
Блокада Ормузского пролива со стороны США будет негативно влиять на экономику, общественные настроения и уровень жизни Ирана, но у Исламской республики есть и другие коммуникации для поддержания экспорта и импорта. А вот другим странам Персидского залива — союзникам Вашингтона — придется намного сложнее. Об этом в эфире НСН рассказал генеральный директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров.
Президент США Дональд Трамп поручил своей команде готовиться к длительной блокаде Ирана. Как передает The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, американский лидер решил продолжить оказывать давление на государство через экономику, препятствуя экспорту нефти и блокируя порты страны. Однако Сафаров подчеркнул, что Иран умеет адаптироваться к санкциям и ограничениям, а Ормузский пролив составляет только треть коммуникаций страны.
«Исламская Республика на протяжении 47 лет выработала устойчивый иммунитет по отношению к санкциям. У Ирана есть несколько вариантов альтернатив. Конечно, блокада Ормузского пролива не позволяет экспортировать нефть и импортировать многие вещи, которые необходимы для народного хозяйства, продовольственного обеспечения и так далее. Потом страна на мировые рынки отправляет не только нефть, но и очень много продукции, которую производят иранские заводы. Но коммуникации, связанные с Персидским заливом, с южными и западными портами Ирана, это примерно 35-40%. У Ирана еще есть запас, чтобы обеспечить себя за счет других коммуникаций, если учитывать морские границы, то Иран граничит с пятнадцатью странами мира. Есть много возможностей задействовать, например, северные порты, железные дороги: через Пакистан, Индию, Китай и так далее, использовать возможности Каспийского моря, ускорить процесс международного транспортного коридора "Север-Юг", этот коридор на 95% уже готов. Поэтому осложнения будут для Ирана, но это не так критично, чтобы люди на улицу выходили и требовали каких-то решений из-за невыносимости этого состояния. По большому счету, это вызывает обратную реакцию», — сообщил собеседник НСН.
По мнению эксперта, Иран может выдерживать блокаду США очень долго, а вот «запас прочности» у союзников Вашингтона среди стран Персидского залива гораздо меньше.
«Монархии Персидского залива практически напрямую зависят от этой артерии же, и они более уязвимы, чем Иран. Поэтому еще неделя-две, и у некоторых этих стран произойдут необратимые торгово-экономические промышленные процессы, которые могут привести к коллапсу их экономик. И они прекрасно понимают, что, по большому счету, это состояние возникло из-за блокады США. Эта блокада в разы больше угрожает стабильности монархиям Персидского залива — там уже на уровне выживания речь идет. Американцы, стараясь навредить Ирану, в 5-10 раз больше могут нанести непоправимый ущерб своим партнерам по Персидскому заливу, где сосредоточены основные американские базы. Поэтому это долго продолжаться не может, максимум через две недели мы станем свидетелями переговорного процесса», — пояснил Сафаров.
Эксперт подчеркнул, что США находятся в сложной ситуации, так как они с одной стороны не готовы для продолжения войны с Ираном, но и не могут оттуда уйти в текущих условиях.
«Это будет восприниматься как крупнейшее поражение США и будет началом конца "американской империи". На носу визит Трампа в Китай, ему важно, с какими достижениями он поедет туда. Если он просто уйдет из Ирана — это уже "хромая утка". Иран оказался крепким орешком в этом смысле. Скоро чемпионат мира по футболу, в том числе он проводится в США, и им надо каким-то образом завершить эту кампанию. Как можно провести чемпионат мира в состоянии острой военной фазы, которую ведет эта страна? Уровень безопасности серьезно должен быть повышен, и это приводит к ограничениям, поскольку это массовые мероприятия. В ноябре промежуточные выборы в Конгресс и Сенат, поэтому здесь Трампу также нужен какой-то результат. Надо выйти из этого положения, не теряя при этом своего лица. А Иран не уступает, они говорят: хоть год, хоть два года можете блокировать Ормузский пролив, нам будет сложно, но мы сможем терпеть это состояние, а другие не смогут. Иранцы об этом хорошо знают», — заключил специалист.
Ранее преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин в разговоре с НСН отмечал, что Тегеран может видеть Москву посредником в урегулировании конфликта с США, и этим обоснован визит главы МИД исламской республики Аббаса Аракчи в Россию.
