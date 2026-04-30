От Армстронга до Синатры: Названы самые популярные джазмены у россиян
В преддверии Международного дня джаза, который ежегодно отмечается 30 апреля, сервис «КИОН Музыка» проанализировал статистику прослушиваний джазовых композиций с начала 2026 года и сравнил её с аналогичным периодом 2025‑го. Результаты, имеющиеся в распоряжении НСН, показали: интерес к жанру растёт — количество проигрываний увеличилось на 17%.
По данным сервиса, самый популярный джазовый исполнитель среди пользователей — Луи Армстронг. Легендарный музыкант, внёсший огромный вклад в развитие жанра, уверенно занял первую строчку рейтинга. Серебро досталось талантливому трубачу Чету Бейкеру, а третье место занял Фрэнк Синатра — лауреат премий «Оскар» и «Грэмми». Далее в списке востребованных джазменов следуют Рой Айерс, пианист и аранжировщик Херби Хэнкок — один из самых влиятельных джазовых музыкантов конца XX века, Элла Фицджеральд, Рэй Чарльз, известный саксофонист Джон Колтрейн, Оскар Питерсон и Чарли Паркер.
Песня What A Wonderful World в исполнении Луи Армстронга возглавила список самых прослушиваемых композиций. В топ‑10 также вошли Everybody Loves The Sunshine (Roy Ayers Ubiquity), My Funny Valentine (Chet Baker), In The Wee Small Hours Of The Morning (Frank Sinatra), Cantaloupe Island (Herbie Hancock), Georgia On My Mind (Ray Charles), Night Train (Oscar Peterson Trio), I Still Get Jealous (Louis Armstrong), Summertime (Ella Fitzgerald, Louis Armstrong, Джордж Гершвин) и P.S. I Love You (Billie Holiday).
Анализ также показал, в каких регионах страны джаз пользуется особой популярностью. Лидером стала Ростовская область — именно здесь зафиксировано наибольшее число прослушиваний джазовых треков на одного пользователя. В пятёрку самых «джазовых» регионов также вошли Новосибирская и Самарская области, Якутия, а также Санкт‑Петербург с прилегающими территориями.
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров ранее заявил «Радиоточке НСН», что джаз остается единственным музкальным жанром, который не превратился в фастфуд.
Горячие новости
- При инциденте на северо-западе Москвы пострадал человек
- В 14 регионах России сбили 189 украинских БПЛА
- Поражение Украины или перемирие: О чем договорились Путин и Трамп
- Трамп назвал Ормузский пролив «проливом Трампа»
- Россия вошла в топ-5 крупнейших экспортеров чипсов по итогам прошлого года
- Музаев: Устный экзамен по истории для 9 классов введут не ранее 2028 года
- Биолог Чумаков: Невозможно создать вирус, атакующий конкретную этногруппу
- В Соцфонде назвали среднюю пенсию работающих россиян
- That's ok: Путин разрядил обстановку на встрече с президентом Конго