В 14 регионах России сбили 189 украинских БПЛА

Дежурные средства ПВО нейтрализовали более 180 беспилотников ВСУ над территорией России. Об этом заявили в Минобороны.

«В течение прошедшей ночи... перехвачены и уничтожены 189 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - указывает ведомство.

Беспилотники ликвидировали в Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой областях. Кроме того, дроны сбили над Нижегородской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тульской, Ульяновской областями.

Ранее в Ростовской области в ходе отражения воздушной атаки уничтожили беспилотники в Чертковском, Верхнедонском, Шолоховском, Тарасовском, Красносулинском районах, пишет 360.ru.

ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:ПВОБеспилотникиМинобороны

