Президент США Дональд Трамп хотел обвинить своих противников во внутренних проблемах, но получилось наоборот, рассказал политолог-американист Малек Дудаков в разговоре с НСН.



Трамп подписал закон о продолжении финансирования работы федерального правительства до 30 января 2026 года включительно. Таким образом рекордная по продолжительности приостановка работы (шатдаун) преодолена на 43-й день. При этом американский лидер в очередной раз обвинил в провоцировании проблем своих политических оппонентов из Демократической партии, заявив, что по их вине в США были отменены или задержаны 20 тысяч авиарейсов, а более миллиона госслужащих оставались без зарплаты. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Truth Social. Дудаков отметил, что американцы скорее увидят в проблемах вину Трампа.