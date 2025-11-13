Поражение по очкам: Как паралич правительства ударил по Трампу
Остановка работы американского государства из-за споров демократов и республиканцев навредила президенту, а не его соперникам, заявил НСН Малек Дудаков.
Президент США Дональд Трамп хотел обвинить своих противников во внутренних проблемах, но получилось наоборот, рассказал политолог-американист Малек Дудаков в разговоре с НСН.
Трамп подписал закон о продолжении финансирования работы федерального правительства до 30 января 2026 года включительно. Таким образом рекордная по продолжительности приостановка работы (шатдаун) преодолена на 43-й день. При этом американский лидер в очередной раз обвинил в провоцировании проблем своих политических оппонентов из Демократической партии, заявив, что по их вине в США были отменены или задержаны 20 тысяч авиарейсов, а более миллиона госслужащих оставались без зарплаты. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Truth Social. Дудаков отметил, что американцы скорее увидят в проблемах вину Трампа.
«Обе партии себя пытаются представить победителями по итогам бюджетной войны и шатдауна в Вашингтоне. Я думаю, что по очкам все-таки победили демократы. Да, они не смогли добиться уступок со стороны республиканцев по самому чувствительному для себя вопросу, который касается продолжения субсидирования медстраховок. Но эта кризисная ситуация понизила рейтинги Трампа. Она позволила демократам разгромно победить на местных выборах, которые прошли 5 ноября в США, включая и мэрские, и губернаторские. В США произошли проблемы с авиасообщением, с невыплатами зарплат бюджетникам и социальных пособий. Это бьет по репутации действующей власти. К тому же, бюджет приняли лишь на три месяца вперед. Демократы могут устроить новый шатдаун в феврале, и бюджетная грызня пойдет дальше», — подчеркнул он.
Шатдаун также остановил поставки оружия Украине и союзникам НАТО на $5 миллиардов. Политолог добавил, что теперь финансирование Украины также продолжится.
«Что же касается украинского направления, то определенные экспортные программы Пентагона оставались без финансирования. Однако сейчас финансирование возобновится, так как что-то до Европы дойдет, а оттуда что-то может на Украину поступить. Поэтому этот вопрос не носил принципиального характера в контексте баталии вокруг шатдауна, но теперь тоже разрешится, как и все остальные, которые подзависли из-за паралича американского правительства», — заключил он.
Ранее Дудаков рассказал НСН, что заставило Трампа остановить шатдаун.
