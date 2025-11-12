В Белом доме заявили о намерении Трампа завершить шатдаун

Президент США Дональд Трамп намерен в ближайшее время подписать документ, который позволит завершить продолжающийся с 1 октября шатдаун — приостановку работы федерального правительства. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

По ее словам, глава государства рассчитывает «положить конец разрушительному шатдауну демократов» уже сегодня, отмечает RT.

Шатдаун в США остановил поставки оружия Украине и союзникам НАТО на $5 млрд

Из-за остановки работы правительства США приостановили поставки вооружений союзникам по НАТО — 75% сотрудников Госдепартамента, отвечающих за экспорт вооружений, находятся в неоплачиваемых отпусках.

Ранее Трамп отмечал, что в стране наблюдается дефицит кадров для производства ракет, передает «Радиоточка НСН».

