Пора повзрослеть. В России призывают прекратить «бряцать» ядерным оружием
Политики, бизнесмены и военные эксперты предупреждают об опасности угрозы ядерного оружия.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рекомендовал перечитать военную доктрину, определяющую основы политики РФ в сфере ядерного сдерживания и перехода к применению ядерного оружия, из-за вопросов о возможности его использования на Украине.
«Читайте доктрину - там все написано», - заявил Песков в интервью РИА Новости после угроз президента США Джо Байдена о «последствиях» для России в случае применения ядерного оружия.
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT напомнил, что после Великой Отечественной войны большая часть кризисов в мире возникали по вине Соединённых Штатов. Именно Вашингтон, по словам российского сенатора, первым вел разговор о применении ядерного оружия.
«В частности, американцы допускают нанесение ядерного удара первыми. Мы этого никогда не делали. Мы говорили только о том, что мы можем ответить ядерным оружием на нанесение удара ядерным оружием по нашей территории. Поэтому если он и должен там кого-то пугать, то самого себя и своих подчинённых», — заключил сенатор.
Военный аналитик Владимир Козин заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что ядерным державам нужно менять доктрины в части нанесения первого удара, а иначе «нас ждет Армагеддон».
«Северная Корея теперь будет говорить, что ядерная доктрина страны в точности повторяет документ США. В доктрине США также прописано, что страна может применить ядерное оружие в первом ударе. Северная Корея тоже закрепила за собой это право. Исключения – Россия и Китай, где нет концепции нанесения ядерного удара. Сейчас ядерным государствам нужно принять решение о неприменении ядерного оружия в первом ударе. Иначе это приведет к эскалации, а конец известен – ядерный Армагеддон», - пояснил Козин.
Российский миллиардер Олег Дерипаска назвал вновь актуальной статью академика Андрея Сахарова «Опасность термоядерной войны», напомнив, что лекция, посвященная лауреату Нобелевской премии, была отменена, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
«Этот человек, как никто другой, понимал истинные последствия применения ядерного оружия и бессмысленность гонки вооружений. Он последовательно выступал с одной принципиальной позицией: за мир. «Коллективное самоубийство», как Сахаров называл любую ядерную войну — это явно не выход. Человечеству давно было пора повзрослеть», - написал предприниматель.
Ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия 24» напомнил, что условия применения Россией ядерного оружия изложены в военной доктрине страны, сообщает РИА Новости.
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