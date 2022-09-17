Пора повзрослеть. В России призывают прекратить «бряцать» ядерным оружием

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рекомендовал перечитать военную доктрину, определяющую основы политики РФ в сфере ядерного сдерживания и перехода к применению ядерного оружия, из-за вопросов о возможности его использования на Украине.

«Читайте доктрину - там все написано», - заявил Песков в интервью РИА Новости после угроз президента США Джо Байдена о «последствиях» для России в случае применения ядерного оружия.