Политические очки на кальке неудачника. Команда Зеленского спорит из-за «Московии»
Украинский политолог и лингвист обсудили в эфире НСН идею советника Зеленского о переименовании России в Московию, против которой выступил другой советник главы Украины.
В команде президента Украины Владимира Зеленского возникли разногласия относительно идеи о переименовании России в «Московию». Избранный депутат Верховной Рады Украины от партии «Слуга народа» Максим Бужанский раскритиковал предложение своего однопартийца Никита Потураева, заметив, что оно противоречит здравому смыслу и «демонстрирует неадекватность».
«К сожалению, это калька неудачников, вроде Петра Алексеевича [Порошенко]», — сказал Бужанский в интервью изданию «Страна.ua».
Ранее советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим Никита Потураев предложил переименовать русский язык в «российский», а Россию — в «Московию». Такими идеями команда Зеленского могла бы угодить и русофилами, и русофобам в стране, заявил в эфире НСН президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.
«Эти идеи родились лет 20 назад, просто они снова вышли в информационное пространство. Потом они забываются и через какое-то время вновь выходят на авансцену. Сейчас - выборы, народ фонтанирует идеями, а Зеленскому нужно лавировать между русофобами и русофилами. Лет 25 назад украинские филологи говорили, что украинский язык – русский, а русский – российский. Не все с этим согласны, есть и противоположные мнения. Свободные граждане свободной страны. Что хотят, то и воротят», - отметил Ищенко.
Между тем, Никита Потураев обосновал свое предложение тем, что на Украине существует только государственный и «единый» украинский язык, все остальное - языки национальных меньшинств, к которым в том числе русский. Позиционируя себя как филолога, Потураев отметил, что «украинский» русский отделился от языка, на котором говорят жители России, — как грамматически, так и лексически, он «теперь вообще другой».
Никакой логики в этом не увидела член Медиалингвистической комиссии Международного комитета славистов Елена Кара-Мурза. В эфире НСН она расценила идею Потураева как попытку заработать политические очки.
«С точки зрения языка, никакой логики здесь нет. Это высказывание имеет исключительно политическую логику. Поскольку русский язык является одним из языков, непосредственно произошедших от древнерусского, так же, как белорусский и украинский язык, и имеет своим историческим субстратом древнюю Киевскую Русь, здесь возможны подобного рода спекуляции, но на самом деле это информационный шум. Есть какие-то, наверное, более важные вещи, на которые можно было бы обратить внимание, но не эта манипуляция, эта игра историческими терминами. Это недорогое средство привлечения внимания к проблеме. Понятно, что есть определенные исторические предпосылки для теперешнего сложного межнационального состояния, и попытки использовать языковые проблемы, безусловно, предпринимаются, но не в таком бы ключе это делалось. Во всяком случае, попытки переименовать государство заведомо не имеют никаких правовых последствий, показывают только, в данном случае для молодой команды президента, попытки заработать очки», — заявила лингвист.
Отметим, что с 16 июля на Украине действует закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», по которому все органы и общественные организации обязаны использовать только украинский язык. Под закон не попадает сфера частного общения и совершение религиозных обрядов. В ОБСЕ увидели в этом законе нарушение прав национальных меньшинств и элементы дискриминации.
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