Политические очки на кальке неудачника. Команда Зеленского спорит из-за «Московии»

В команде президента Украины Владимира Зеленского возникли разногласия относительно идеи о переименовании России в «Московию». Избранный депутат Верховной Рады Украины от партии «Слуга народа» Максим Бужанский раскритиковал предложение своего однопартийца Никита Потураева, заметив, что оно противоречит здравому смыслу и «демонстрирует неадекватность».

«К сожалению, это калька неудачников, вроде Петра Алексеевича [Порошенко]», — сказал Бужанский в интервью изданию «Страна.ua».

Ранее советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим Никита Потураев предложил переименовать русский язык в «российский», а Россию — в «Московию». Такими идеями команда Зеленского могла бы угодить и русофилами, и русофобам в стране, заявил в эфире НСН президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.