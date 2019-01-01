Никакой логики. Лингвист об идее советника Зеленского переименовать Россию
Член Медиалингвистической комиссии Международного комитета славистов в эфире НСН назвала инициативу команды президента Украины манипуляцией и информационным шумом.
Советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам и кандидат в депутаты от партии «Слуга народа» Никита Потураев предложил переименовать русский язык в «российский», а Россию — в «Московию». Об этом он заявил в эфире канала Ukrlife.TV. Потураев подчеркнул, что является филологом, и это даёт ему основания говорить о том, что «украинский русский» или «русский украинский» в последнее время сильно отличается от «русского русского» - и грамматически и лексически.
Никакой логики в инициативе советника Зеленского не увидела член Медиалингвистической комиссии Международного комитета славистов Елена Кара-Мурза. В эфире НСН она расценила идею Потураева как попытку заработать политические очки.
«С точки зрения языка, никакой логики здесь нет. Это высказывание имеет исключительно политическую логику. Поскольку русский язык является одним из языков, непосредственно произошедших от древнерусского, так же, как белорусский и украинский язык, и имеет своим историческим субстратом древнюю Киевскую Русь, здесь возможны подобного рода спекуляции, но на самом деле это информационный шум. Есть какие-то, наверное, более важные вещи, на которые можно было бы обратить внимание, но не эта манипуляция, эта игра историческими терминами. Это недорогое средство привлечения внимания к проблеме. Понятно, что есть определенные исторические предпосылки для теперешнего сложного межнационального состояния, и попытки использовать языковые проблемы, безусловно, предпринимаются, но не в таком бы ключе это делалось. Во всяком случае, попытки переименовать государство заведомо не имеют никаких правовых последствий, показывают только, в данном случае для молодой команды президента, попытки заработать очки», — пояснила лингвист.
Напомним, что в начале июля Владимир Зеленский заявил, что в будущем русский язык может получить особый статус в Донбассе. Между тем, в середине мая бывший тогда главой государства Петр Порошенко подписал закон об исключительности украинского языка как государственного.
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