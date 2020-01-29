Поправки в Конституцию РФ. В Совфеде посоветовали ПАСЕ не лезть не в свое дело

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов в эфире НСН объяснил, почему ПАСЕ не может никак повлиять на поправки в Конституцию России.

«Вообще, не их дело. Конституцию принимают органы, которые уполномочены. В нашем случае, это либо Конституционное Собрание, либо Дума и Совет Федерации. Собственно, какой механизм сейчас и запущен. Никакого влияния извне, разумеется, на этот процесс мы не потерпим. И понятно, даже если будет высказываться какое-то мнение, то это не более, чем просто мнение, которое можно выслушать, но при этом не обязательно его исполнять. Что касается решений всевозможных международных судов, соблюдения международных договоров, то там совершенно четко сказано, что мы не отказываемся и от выполнения этих решений, и от выполнения международных конвенций, договоров. Это абсолютно нормальное правило, которое сохраняется в нашей Конституции. Есть лишь одна правка правильная и давно ожидаемая: если представить себе, что то или иное решение международного органа, договора или конвенции, в которой мы участвуем, решением нашего Конституционного суда признано несоответствующим нормам нашей Конституции, то эти нормы не могут автоматически исполняться», - объяснил собеседник НСН.

Ранее сопредседатель профильной рабочей группы Андрей Клишас заявил, что после принятия поправок в Конституцию благосостояние россиян улучшится. Однако в такие обещание отказался верить бывший председатель Верховного Совета РФ, ныне заведующий кафедрой мировой экономики Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Руслан Хасбулатов. В беседе с НСН он заявил, что к подобного рода заявлениям относиться серьезно нельзя.