Назван порядок всероссийского голосования по поправкам в Конституцию
Подписанный президентом России Владимиром Путиным закон о поправках в Конституцию даст зеленый свет положению о проведении всеобщего голосования. Об этом заявила в ходе заседания рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию ее сопредседатель, глава директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева.
Уточняется, что сначала текст законопроекта должен утвердить парламент и заксобрания регионов, затем документ ляжет на стол президенту. При этом закон содержит в себе содержательную часть, то есть сами изменения в Конституцию, и процедурную.
После утверждения президентом вступит в силу та часть законопроекта, которая касается процедуры проведения общероссийского голосования.
В свою очередь председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников отметил, что в документе будет подробно расписано, как будет проходить процедура голосования, в том числе где, в какие дни и как будет проходить информационная кампания. Рабочая группа уже получила более сотни 100 предложений по поправкам.
Отметим, что 23 января Госдума поддержала в первом чтении внесенный Путиным законопроект о поправках к Конституцию. Второе чтение может состояться 11 февраля.
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