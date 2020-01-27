Назван порядок всероссийского голосования по поправкам в Конституцию

Уточняется, что сначала текст законопроекта должен утвердить парламент и заксобрания регионов, затем документ ляжет на стол президенту. При этом закон содержит в себе содержательную часть, то есть сами изменения в Конституцию, и процедурную.

После утверждения президентом вступит в силу та часть законопроекта, которая касается процедуры проведения общероссийского голосования.

В свою очередь председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников отметил, что в документе будет подробно расписано, как будет проходить процедура голосования, в том числе где, в какие дни и как будет проходить информационная кампания. Рабочая группа уже получила более сотни 100 предложений по поправкам.



Отметим, что 23 января Госдума поддержала в первом чтении внесенный Путиным законопроект о поправках к Конституцию. Второе чтение может состояться 11 февраля.

