Поправки в Конституцию примут при одобрении более половины голосовавших
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил ряд поправок о порядке внесения изменений в Конституцию России.
Отмечается, что изменения в Основной закон будут считать одобренными только в том случае, если их поддержат более половины россиян, которые примут участие в общероссийском голосовании.
Ранее СМИ сообщили, что президент России Владимир Путин утвердит поправки в Конституцию 18 марта – в шестую годовщину вхождения Крыма в состав РФ.
После подписания президентом документ отправится на утверждение в Конституционный суд, который в течение недели должен дать на него свое заключение.
Общенародное голосование по поправкам в Конституцию должно пройти в среду, 22 апреля – этот день будет выходным по всей стране.
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