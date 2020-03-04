Поправки в Конституцию примут при одобрении более половины голосовавших

Отмечается, что изменения в Основной закон будут считать одобренными только в том случае, если их поддержат более половины россиян, которые примут участие в общероссийском голосовании.

Ранее СМИ сообщили, что президент России Владимир Путин утвердит поправки в Конституцию 18 марта – в шестую годовщину вхождения Крыма в состав РФ.

После подписания президентом документ отправится на утверждение в Конституционный суд, который в течение недели должен дать на него свое заключение.

Общенародное голосование по поправкам в Конституцию должно пройти в среду, 22 апреля – этот день будет выходным по всей стране.

