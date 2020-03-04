СМИ: Путин утвердит поправки в Конституцию 18 марта
Обе палаты российского парламента и региональные заксобрания проголосуют за поправки в Конституцию РФ в течение одной недели, а президент России Владимир Путин утвердит их 18 марта 2020 года – в шестую годовщину воссоединения Крыма с РФ. Такие данные приводит РБК.
Издание сообщает со ссылкой на свои источники, что 10 марта документ обсудят в Совете Федерации, в тот же день во втором чтении он будет принят Госдумой, а 11 марта нижняя палата парламента одобрит его в окончательном третьем чтении.
12 марта поправки рассмотрят в региональных парламентах, а 14 марта документ вынесут на голосование в Совете Федерации. Наконец, 18 марта поправки одобрит Владимир Путин.
После подписания президентом документ отправится на утверждение в Конституционный суд, который в течение недели должен дать на него свое заключение.
Как сообщает «Свободная пресса», новый текст Конституции в случае принятия поправок будет опубликован через 10 суток. Обновленный основный закон будет напечатан отдельным изданием.
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