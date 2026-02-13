Глава NASA заявил, что МКС будет оставаться на орбите еще долгое время
13 февраля 202615:33
Международная космическая станция (МКС) останется на орбите ещё на долгое время. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава NASA Джаред Айзекман.
По его словам, в этой связи в предстоящие годы американцам и русским предстоит многое сделать вместе.
«Безусловно, у нас будет много возможностей для плодотворного общения», - подчеркнул он.
Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов сообщил, что Россия и США продолжат совместную эксплуатацию МКС как минимум до 2028 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
