Глава NASA заявил, что МКС будет оставаться на орбите еще долгое время

По его словам, в этой связи в предстоящие годы американцам и русским предстоит многое сделать вместе.

«Безусловно, у нас будет много возможностей для плодотворного общения», - подчеркнул он.

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов сообщил, что Россия и США продолжат совместную эксплуатацию МКС как минимум до 2028 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».