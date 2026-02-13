Глава NASA заявил, что МКС будет оставаться на орбите еще долгое время

Международная космическая станция (МКС) останется на орбите ещё на долгое время. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава NASA Джаред Айзекман.

Российский космонавт Федяев угостил борщом американских коллег

По его словам, в этой связи в предстоящие годы американцам и русским предстоит многое сделать вместе.

«Безусловно, у нас будет много возможностей для плодотворного общения», - подчеркнул он.

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов сообщил, что Россия и США продолжат совместную эксплуатацию МКС как минимум до 2028 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Фото: nasa.gov
