СМИ: Уиткофф и Кушнер стали главными переговорщиками США по Украине

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и советник Белого дома Джаред Кушнер фактически перехватили ключевую роль Вашингтона в переговорах по украинскому урегулированию, вытеснив на второй план госсекретаря Марко Рубио. Об этом пишет британская газета Times, отмечая, что Рубио традиционно считается более предрасположенным к Киеву.

По данным издания, Рубио участвовал в переработке 28-пунктного плана урегулирования, первоначально согласованного Уиткоффом, Кушнером и спецпредставителем президента России Кириллом Дмитриевым во время переговоров в Майами в конце октября. Однако в текущей фазе контактов ведущую роль, как утверждается, играют именно Уиткофф и Кушнер.

Путин и Уиткофф обсудят достигнутые США и Украиной понимания

В минувшее воскресенье Уиткофф, Кушнер и Рубио встретились во Флориде с украинской делегацией во главе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым. По данным портала Axios, обсуждения были сфокусированы на определении фактической линии разграничения между Россией и Украиной в рамках возможного соглашения.

Источники описали переговоры как напряженные, но результативные. CNN, в свою очередь, сообщал, что среди рассматриваемых вариантов был сценарий, в котором Украина фактически лишается возможности вступления в НАТО, однако финальное решение по этому пункту принято не было, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:ПереговорыУкраинаСША

Горячие новости

Все новости

партнеры