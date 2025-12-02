СМИ: Уиткофф и Кушнер стали главными переговорщиками США по Украине

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и советник Белого дома Джаред Кушнер фактически перехватили ключевую роль Вашингтона в переговорах по украинскому урегулированию, вытеснив на второй план госсекретаря Марко Рубио. Об этом пишет британская газета Times, отмечая, что Рубио традиционно считается более предрасположенным к Киеву.

По данным издания, Рубио участвовал в переработке 28-пунктного плана урегулирования, первоначально согласованного Уиткоффом, Кушнером и спецпредставителем президента России Кириллом Дмитриевым во время переговоров в Майами в конце октября. Однако в текущей фазе контактов ведущую роль, как утверждается, играют именно Уиткофф и Кушнер.