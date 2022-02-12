Помощник Байдена и представитель ЕК обсудили возможные антироссийские санкции

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и глава аппарата председателя Еврокомиссии Бьорн Зайберт обсудили ситуацию вокруг Украины и возможные санкции против России, которые могут быть введены в случае эскалации. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.