Помощник Байдена и представитель ЕК обсудили возможные антироссийские санкции

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и глава аппарата председателя Еврокомиссии Бьорн Зайберт обсудили ситуацию вокруг Украины и возможные санкции против России, которые могут быть введены в случае эскалации. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

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Салливан и Зайберт побеседовали по видеосвязи в четверг.

«Они согласовывали детали потенциального трансатлантического ответа [в случае "вторжения" России], включающего как финансовые санкции, так и меры экспортного контроля», — отметили в Белом доме.

Ранее стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обсудили совместное противостояние угрозам и экономическую поддержку Киеву.

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