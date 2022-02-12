Помощник Байдена и представитель ЕК обсудили возможные антироссийские санкции
Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и глава аппарата председателя Еврокомиссии Бьорн Зайберт обсудили ситуацию вокруг Украины и возможные санкции против России, которые могут быть введены в случае эскалации. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
Салливан и Зайберт побеседовали по видеосвязи в четверг.
«Они согласовывали детали потенциального трансатлантического ответа [в случае "вторжения" России], включающего как финансовые санкции, так и меры экспортного контроля», — отметили в Белом доме.
Ранее стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обсудили совместное противостояние угрозам и экономическую поддержку Киеву.
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