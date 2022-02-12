Госсекретарь США провел разговор с главой МИД Украины

Агентство не приводит деталей разговора глав внешнеполитических ведомств. Однако сам Кулеба сообщил, что обсудил с Блинкеном экономическую поддержку Украине и совместное противостояние угрозам.

«Обсудили совместное противодействие угрозам со стороны РФ. Помимо помощи в области безопасности, США предоставят Украине усиленную экономическую поддержку», — написал глава украинского МИД в Twitter.

Ранее Блинкен обсудил ситуацию вокруг Украины с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

