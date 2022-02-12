Госсекретарь США провел разговор с главой МИД Украины
Госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу провел беседу с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на Госдеп.
Агентство не приводит деталей разговора глав внешнеполитических ведомств. Однако сам Кулеба сообщил, что обсудил с Блинкеном экономическую поддержку Украине и совместное противостояние угрозам.
«Обсудили совместное противодействие угрозам со стороны РФ. Помимо помощи в области безопасности, США предоставят Украине усиленную экономическую поддержку», — написал глава украинского МИД в Twitter.
Ранее Блинкен обсудил ситуацию вокруг Украины с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.
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