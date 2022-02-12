СМИ: США и ЕС отказались от планов отключить Россию от SWIFT

Отключение России от международной межбанковской системы SWIFT не войдет в итоговые пакеты антироссийских санкций, подготовку которых завершают США и Евросоюз. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальных лиц Вашингтона и Брюсселя.

СМИ: ЕС не желает отключать Россию от SWIFT

Как отмечают собеседники агентства, ограничения планируют ввести против крупных российских банков и «конкретных российских олигархов». Также санкции коснутся экспорта компонентов для производства в сфере обороны и технологий.

По данным Reuters, отключение РФ от SWIFT сняли с рассмотрения после возражений европейских стран. Отмечается, что Запад намеревался разработать ограничения, «которые действительно ударят по русским», но будут учитывать риски для вводящих санкции.

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ФОТО: РИА Новости/Игорь Руссак
ТЕГИ:Санкции Против РоссииЕвросоюзСШАРоссия
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