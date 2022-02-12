СМИ: США и ЕС отказались от планов отключить Россию от SWIFT

Как отмечают собеседники агентства, ограничения планируют ввести против крупных российских банков и «конкретных российских олигархов». Также санкции коснутся экспорта компонентов для производства в сфере обороны и технологий.

По данным Reuters, отключение РФ от SWIFT сняли с рассмотрения после возражений европейских стран. Отмечается, что Запад намеревался разработать ограничения, «которые действительно ударят по русским», но будут учитывать риски для вводящих санкции.

