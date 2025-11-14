Китай, скупая золото, защищает собственные резервы, заявил НСН директор Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

Рекордный рост цен на золото связан с незадекларированными закупками Китая. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на аналитиков Societe Generale. «Китай покупает золото в рамках своей стратегии дедолларизации», — приводит издание слова главного стратегического директора по энергетическим направлениям инвестиционного фонда Carlyle Джефф Карри. По данным газеты, объем неучтенных закупок золота Китаем может более чем в десять раз превышать официальные показатели. Аналитики предполагают, что общий объем покупок может достичь 250 т в этом году, что составляет более трети от общего спроса всех центральных банков мира.

Колташов подчеркнул, что Китай скупает золото не с целью подорвать доллар, а с целью подорвать гегемонию США.