«Доллары – уже неликвид»: Китай увеличивает золотые резервы из-за пузыря в США
Западный фондовый рынок оказался раздутым пузырём, заявил в беседе с НСН Василий Колташов.
Китай, скупая золото, защищает собственные резервы, заявил НСН директор Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.
Рекордный рост цен на золото связан с незадекларированными закупками Китая. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на аналитиков Societe Generale. «Китай покупает золото в рамках своей стратегии дедолларизации», — приводит издание слова главного стратегического директора по энергетическим направлениям инвестиционного фонда Carlyle Джефф Карри. По данным газеты, объем неучтенных закупок золота Китаем может более чем в десять раз превышать официальные показатели. Аналитики предполагают, что общий объем покупок может достичь 250 т в этом году, что составляет более трети от общего спроса всех центральных банков мира.
Колташов подчеркнул, что Китай скупает золото не с целью подорвать доллар, а с целью подорвать гегемонию США.
«У Китая нет цели технической дедолларизации. Пекин не стремится к тому, чтобы доллар был девальвирован, а американское производство вновь стало эффективным, как это было, например, в начале 1970-х годов, после девальвации 1971 года. Китайское руководство решает задачу нарастающей враждебности со стороны Запада во главе с Соединенными Штатами. Для этого необходимы настоящие резервы, которые сейчас могут быть только золотыми. Следовательно, необходимо, не декларируя это, сбрасывать облигации и акции других стран, прежде всего, облигации Федеральной резервной системы США, и на эти средства закупать золото. При этом декларировать это нельзя, чтобы не вызвать падение курса американского доллара. По сути, это не атака на доллар, а атака на систему американской гегемонии, как таковой, в том числе в финансовой системе. Также - это защита собственных резервов КНР и собственной независимой экономической и финансовой политики», - пояснил эксперт.
Он предположил, что именно золото может создать основу для новой международной резервной валюты.
«Сейчас самое разумное – это закупка золота. И центральные банки правильно поступают, увеличивая, размещенные в золоте, резервы. Время доллара США уже прошло. Россия также увеличивает объем золотых резервов. Золото может создать основу и для новой международной резервной валюты. В Бреттон-Вудской системе предполагался обеспеченный золотом доллар, теперь же может быть обеспеченная золотом валюта стран БРИКС. Миру может быть предложена новая устойчивая денежная единица впервые с 1950-х годов. С другой стороны, золото можно использовать в качестве обеспечения во внешней торговле. В крайних случаях можно рассчитаться золотом за поставки. Золото – это нужный ресурс, а американские облигации и доллары – уже неликвид», - подчеркнул Колташов.
По его словам, сейчас закупают золото и западные финансисты.
«Золото дорожает потому, что доллар фундаментально обесценен из-за того, что западный фондовый рынок оказался раздутым пузырём. В золотом выражении сдувается и ВВП США, и любые резервы, номинированные в ценных бумагах. Западная экономика похожа на гриб. Огромная шляпка - это фондовый рынок, капитализация компаний, которые там торгуются. А ножка – это реальная экономика. Она сейчас истончается, и гриб начинает кренить. Он уже сигнализирует, что может упасть и разрушиться. Этот процесс и объясняет, почему нужно уходить в золото. Тем более, что так поступают и западные финансисты. А как еще защититься от этих новых обстоятельств? Как еще спасти свои резервы?», - добавил эксперт.
Ранее цена золота превысила $4,2 тысячи за унцию впервые с октября 2025 года, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
